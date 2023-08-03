Количество домов, пострадавших от града на Кубани, увеличилось до 236

Специалисты проводят обследование поврежденных домов, организована работа 20 комиссий по оценке ущерба

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Число домов, пострадавших от града в Апшеронском районе Краснодарского края, выросло с 55 до 236, сообщается в Telegram-канале администрации Апшеронского района.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о том, что град в районе повредил шиферную кровлю администрации поселка, а также 55 домов.

"По состоянию на 20:00 мск пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации района, по итогам заседания штаба по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение ввести локальный режим ЧС на территории Черниговского сельского поселения, куда пришелся основной удар стихии.

В ГУ МЧС сообщали, что специалисты проводят обследование поврежденных домов, организована работа 20 комиссий по оценке ущерба. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили об ухудшении погоды на территории Краснодарского края до конца суток четверга, прогнозировались ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.