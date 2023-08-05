Пострадавший при стрельбе в Тель-Авиве инспектор умер в больнице

Погибший вместе с напарником патрулировал улицу, когда случилось нападение

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Муниципальный инспектор, получивший ранения в результате вооруженного нападения в центре Тель-Авива, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба клиники, куда был помещен пострадавший.

"Тель-авивский медицинский центр "Ихилов" с глубокой скорбью сообщает о смерти Хена Амира, инспектора безопасности муниципалитета Тель-Авив - Яффо", - говорится в сообщении.

Соболезнования семье погибшего выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что 42-летний инспектор ценой своей жизни "предотвратил большой теракт и спас многих". "Наши силы безопасности сведут счеты с каждым, кто решит навредить нам", - подчеркнул глава правительства.

Ранее пресс-служба израильской полиции сообщила об инциденте со стрельбой в центре Тель-Авива. По ее информации, погибший инспектор вместе с напарником патрулировал улицу, когда случилось нападение. Инспекторы заметили молодого человека, который вызвал у них подозрение, и окликнули его для проверки. В этот момент подозреваемый открыл огонь, серьезно ранив одного из патрульных, второй же выстрелил в ответ и нейтрализовал нападавшего.

По данным полицейской пресс-службы, злоумышленником оказался 27-летний житель города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Он находился на израильской территории нелегально, не имея ни разрешения на работу, ни разрешения на въезд, указали в полиции. По информации газеты The Jerusalem Post, нападавший мог быть связан с палестинской радикальной группировкой "Исламский джихад".