В бухтах Приморья планируют укрыться от тайфуна "Ханун" 20 иностранных судов

Они запросили соответствующее разрешение у российских пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Иностранные суда запросили у российских пограничников разрешение зайти в бухты Приморья, чтобы укрыться от приближающегося тайфуна "Ханун". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Запрос на возможность укрыться от непогоды в бухтах Приморского края поступил от 20 иностранных судов. 16 из них под флагом Республики Корея, остальные - других стран", - рассказал представитель пресс-службы.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 10-11 августа в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". Во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные осадки (15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные (50 мм и более за 12 часов и менее). 12 августа дожди сохранятся в западной половине края. Общее количество осадков может составить 60-160 мм (50-110% нормы за месяц).

11 августа дожди будут сопровождаться усилением ветра в западных районах до 15-20 м/с, на южном побережье - до 22-27 м/с, на мысах - порывами до 33 м/с. Днем 11 августа в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн в 4 м. На южном и юго-восточном побережье Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей.