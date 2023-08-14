Регионы ДФО помогают Приморью в ликвидации последствий паводка

Больше всего регион получит тепловых пушек, которые нужны для просушивания домов после отступления воды

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Несколько регионов Дальнего Востока уже отправили в Приморский край технику и специалистов для ликвидации последствий мощного наводнения. Как сообщают региональные власти, больше всего Приморье получит тепловых пушек, которые нужны для просушивания домов после отступления воды.

"133 теплогенератора выделяют из резерва материальных ресурсов Амурской области. С просьбой оказать помощь в ликвидации последствий после двух тайфунов "Хиннамнор" и "Ханун", обрушившихся на территории Приморья, обратился губернатор края Олег Кожемяко. Тепловые пушки, которые по решению губернатора Василия Орлова Амурская область передает Приморью, до места назначения доставят сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области на двух "Камазах", - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По словам главы Приамурья Василия Орлова, дальневосточные регионы всегда помогают друг другу справляться с последствиями непогоды. Так в 2020 году, когда на Приморье обрушился ледяной дождь, Амурская область отправляла туда областной поисково-спасательный отряд с дизельными электростанциями. Они несколько недель обеспечивали электричеством многоквартирные дома и социальные объекты в поселках на острове Русский.

Кроме того, в понедельник из Хабаровска направлен автомобиль "Камаз" от Амурского спасательного центра МЧС России, который доставит в пострадавшие от паводка районы Приморского края 20 мотопомп и 20 тепловых пушек. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас в составе сил и средств МЧС России в пострадавшем Уссурийске и в Октябрьском районе Приморья продолжают работать несколько аэромобильных групп Амурского спасательного центра.

"Всего 60 человек, оснащенных 12 единицами различной техники, в том числе инженерной, и четырьмя плавательными средствами. За время дежурства они на месте оказывают помощь в эвакуации людей из пострадавших от паводка населенных пунктов. Также с применением тяжелой инженерной техники запланировано проведение работ по восстановлению и отсыпке подъездных путей в местах размыва дорог, берегоукрепительных сооружений", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник во Владивосток с Сахалина также прибыл первый борт с тепловыми пушками, генераторами, насосами и другими средствами для откачки воды и просушки помещений в пострадавших от паводка районах Приморья. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Приморья, власти края обращались за помощью к губернатору Сахалинской области, и он откликнулся, оперативно направив технику. "Спасибо всем сахалинцам и Валерию Лимаренко", - написал Кожемяко.

Приморцы справляются с последствиями

В самом Приморье работа по ликвидации последствий наводнения тоже не останавливается. В 13 муниципалитетах, включая как пострадавшие округа, так и благополучные районы, открыты 26 пунктов приема гуманитарной помощи. Специалисты принимают продукты длительного хранения, детское питание, бутилированную воду, предметы первой необходимости, одежду и постельные принадлежности, газовые баллоны и портативные плиты.

К оказанию помощи жителям Приморья подключились и военные Восточного военного округа (ВВО). По заявке правительства Приморского края, командованием ВВО было принято решение о выделении гусеничных плавающих транспортеров от двух инженерных подразделений общевойсковой армии ВВО. Подобная техника обеспечивает доставку в населенные пункты продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, а также обеспечивают перевозку граждан через затопленные участки.

По информации Минздрава Приморья, система здравоохранения края, несмотря на масштабы наводнения, все это время работала без перебоев, в штатном режиме. Эвакуация пациентов и медицинского персонала из больниц не проводилась. Массовых случаев нарушений энергоснабжения на объектах здравоохранения не зафиксировано.

"В разных муниципалитетах для аварийно-спасательных работ привлекаются бригады скорой медицинской помощи. В развернутых ПВР установлено дежурство медицинских сотрудников, так на каждом из 13 ПВР дежурит медработник с медицинской "укладкой" для оказания первой медицинской помощи. На 13 августа зафиксированы незначительные подтопления подвалов зданий и сооружений, частичное протекание кровли в следующих медучреждениях - Хорольская ЦРБ, Черниговская ЦРБ, Уссурийская ГБ, Октябрьская ЦРБ. Это не повлияло на оказание медицинской помощи", - уточнили ТАСС в министерстве.

Наводнение в Приморье

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север. Паводок подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов, всего пострадали 65 населенных пунктов. Наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет.