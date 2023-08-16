В Троицке восстановили прерванное гидроударом водоснабжение

В город привлекли специалистов из Челябинска для изучения проблемы, проведения независимого аудита и выработки рекомендаций

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение многоквартирных домов центральной части города Троицка Челябинской области, прерванное накануне гидроударом на очистных сооружениях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По состоянию на утро 16 августа вода подана во все многоквартирные, индивидуальные жилые дома и социальные объекты. <…> С утра на водозаборе работали привлеченные специалисты из МУП "ПОВВ" ("Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" - прим. ТАСС) из Челябинска для изучения проблемы, проведения независимого аудита и выработки рекомендаций", - сказано в сообщении.

В ночь на 15 августа произошел гидроудар на очистных сооружениях, который оставил без водоснабжения 355 многоквартирных домов (26,5 тыс. человек). Для жителей был организован подвоз питьевой воды специальным автотранспортом.