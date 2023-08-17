Глава Дагестана заявил, что взрыв на АЗС произошел из-за недобросовестности бизнеса

По мнению Сергея Меликова, имели место также недоработки со стороны надзорных органов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов является главной причиной взрыва в пригороде Махачкалы, в результате которого погибли 35 человек. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам.

"Та трагедия, которая произошла, она еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках 238-й статьи [УК РФ], но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов, которые должны были при выполнении определенных условий давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности", - сказал Меликов.

Глава региона отметил, что в Дагестане в течение последних двух лет ведутся меры по возвращении незаконно предоставленных земельных участков и разрешений на строительство объектов. По его словам, такая работа не всегда заметна, и она ведется "очень кропотливо".

"Это очень непростой процесс, потому что где-то это требует судебных решений, где-то это требует досудебного разбирательства, где-то это требует изъятия или выявления по факту принятых решений тех документов, которые были много лет назад оформлены", - добавил Меликов.