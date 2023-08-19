Глава МВД Украины назвал причину пожара в криминалистическом центре ведомства

Возгорание возникло из-за детонации во время экспертизы взрывоопасных предметов, сообщил Игорь Клименко

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Причиной пожара в криминалистическом центре МВД на окраине Киева стала детонация при проведении экспертизы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"По предварительной информации, эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Клименко подтвердил, что взрыв произошел на территории складского помещения криминалистического центра.

Утром украинские СМИ сообщили о сильном взрыве на окраине Киева или в его пригороде. Затем мэр города Виталий Кличко заявил о "пожаре в результате неустановленных взрывов в районе кольцевой дороги в промзоне на территории области". К тушению привлечены 22 человека и 5 единиц техники. Пожар локализован.