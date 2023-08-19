Ростехнадзор проверит АЗС на территории Дагестана

В администрации главы республики сообщили, что для расследования причин взрыва на АЗС в Махачкале создана специальная комиссия

ТАСС, 19 августа. Ростехнадзор проверит деятельность АЗС на территории Дагестана. Об этом сообщили в администрации главы республики.

"По поручению генпрокурора уже сегодня начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы. Мы будем докладывать вам о промежуточных итогах расследования. При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность", - цитирует пресс-служба администрации Дагестана руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого.

Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель Кавказского управления службы Алан Цалиев. Эта работа обсуждалась на этой неделе в ходе встречи Сергея Меликова с руководством Ростехнадзора.

Меликов назвал трагедию "венцом всего, что происходило в республике ранее". "Сначала взрыв газовоздушной смеси в жилом доме, при котором по счастливой случайности никто не пострадал, затем энергетический кризис в городах. К каким бы выводам не пришли следственные органы, одна из главных причин в том, что произошло - безалаберность собственников объектов, где они ведут деятельность", - отметил глава региона.

Также он указал на попустительство со стороны органов власти, которые, вероятнее всего, выдавали незаконные разрешения на строительство объектов повышенной опасности. Кроме того, руководитель Дагестана отметил отсутствие полного контроля со стороны органов. "Контрольно-надзорные службы, которые, придя к предпринимателю с проверкой, обязаны были проверить документы, связанные с законностью возведения объекта. Или, например, участковый, который должен регулярно проводить обходы", - сказал Меликов.

По его словам, в настоящее время с "Газпромом" идет работа по созданию цивилизованных придорожных объектов и инфраструктуры. "Даже не надо проверять, есть нарушения на вчерашних объектах или нет. То, что напротив заправки стоит станция техобслуживания, где проводятся сварочные работы и неизвестно, что хранится на складе, уже говорит о нарушениях", - отметил он.