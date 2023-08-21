В Дагестане выявили склад с аммиачной селитрой рядом с двумя АЗС

Проверки автозаправок в регионе начались после трагедии в ночь на 15 августа в пригороде Махачкалы, когда на подобном складе загорелось и сдетонировало аналогичное вещество

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Склад с 12 тоннами аммиачной селитры обнаружен рядом с двумя АЗС в дагестанском Бабаюрте. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

Проверки АЗС в регионе начались после трагедии в ночь на 15 августа в пригороде Махачкалы, когда на подобном складе загорелось и сдетонировало аналогичное вещество.

"В Бабаюрте выявлен факт хранения 12 тонн аммиачной селитры в непосредственной близости к 2 автозаправочным станциям. С этой оперативной информации, полученной от МВД по Республике Дагестан, начал еженедельное совещание [глава региона] Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

По словам Меликова, незаконное хранение селитры в Бабаюрте обнаружил местный участковый полицейский.

"Недели не прошло с той страшной трагедии. 35 человек погибло. Не все жертвы еще похоронены. И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 квадратных метров в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС. <…> Хочу поблагодарить местного участкового, обнаружившего склад и проявившего принципиальность, <…> передайте ему мою личную благодарность", - сказал Меликов, которого цитирует пресс-служба.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате погибли 35 человек, 119 пострадали, 16 человек в тяжелом состоянии были вывезены в московские клиники. В больницах Дагестана остаются 36 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.