За время оккупации Сталинградской области гитлеровцами погибли более 361 тыс. человек

В Германию и на территорию находившихся в тылу германских войск европейских государств на работы и в концентрационные лагеря вывезено более 73 тыс. советских граждан, сообщили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 361 тыс. мирных жителей и военнопленных погибли в период оккупации Сталинграда и Сталинградской области гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России в связи с решением Волгоградского областного суда об удовлетворении заявления прокуратуры области о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной с июля 1942 года по февраль 1943 года территории области.

"За период оккупации не менее 131 тыс. мирных жителей погибли в результате бомбардировок и артобстрелов, а общее число жертв в регионе превысило 361 тыс.", - сообщили в Генпрокуратуре. Свыше 95 тыс. военнопленных красноармейцев содержались в 47 лагерях на территории области, где подвергались жесточайшим пыткам, избиениям, казням.

Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, частью оккупационной политики был массовый насильственный угон в рабство жителей региона, в ходе которого в Германию и на территорию находившихся в тылу германских войск европейских государств на работы и в концентрационные лагеря вывезено более 73 тыс. советских граждан, с большинством из них родственниками была утеряна связь, многие погибли. Запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковывались в пользу гитлеровской армии. Местных жителей, которые пытались противостоять бесчинствам оккупантов, расстреливали. Расправы над мирным населением проводились нацистами и их пособниками на всех захваченных территориях Сталинградской области.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на первом заседании суда сообщал, что актуальный размер ущерба, причиненного Сталинградской области и ее жителям, превышает 17 трлн рублей.