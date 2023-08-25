NBC: в округе Фултон расследуют возможную угрозу взрыва в суде

По информации телеканала, угроза исходит не из того места, где экс-президент США Дональд Трамп проходил формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы

ТАСС, 25 августа. Шериф округа Фултон (штат Джорджия) расследует возможную угрозу взрыва в здании суда. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее информации, угроза исходит не из того места, где экс-президент США Дональд Трамп проходил формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трамп ранее прибыл в тюрьму округа и покинул ее спустя примерно 20 минут.

Как отмечает репортер NBC, на место были направлены кинологическая служба и местная полиция. Здание суда расположено в 15-20 минутах езды от окружной тюрьмы.

По данным телекомпании, власти округа были готовы к подобным происшествиям и разместили саперные бригады рядом со зданием пенитенциарного учреждения.