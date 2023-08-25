Суд признал законным прекращение второго дела в отношении экс-главы "ВСМПО-Ависма"

Верхнесалдинский районный суд ранее прекратил дело Михаила Воеводина и экс-главы правового направления компании Артема Кисличенко, назначив им судебные штрафы в размере 90 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение о прекращении второго уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина. Суд также изменил ему срок уплаты судебного штрафа на период до 25 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Вступило в силу постановление суда о прекращении уголовного преследования бывших топ-менеджеров "ВСМПО-Ависма". <…> Установлен срок уплаты судебного штрафа <…> до 25 сентября 2023 года. В остальной части постановление суда оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Ранее Верхнесалдинский районный суд прекратил дело Воеводина и бывшего главы правового направления "ВСМПО-Ависма" Артема Кисличенко, назначив им судебные штрафы в размере 90 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно. Воеводин обвинялся в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в компании, своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло существенный вред правам и законным интересам организации, а Кисличенко - в пособничестве этим действиям.

В отношении Кисличенко областной суд принял аналогичное решение, признав законным прекращение уголовного дела и продление срока уплаты штрафа, добавляется в сообщении.

Первое дело

Ущерб по первому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении Воеводина, согласно материалам дела, составил 130 млн рублей. В Верхнесалдинском суде представитель потерпевшей стороны заявил, что у корпорации нет претензий к Воеводину. Он пояснял, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Итогом арбитража стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит около 1,7 млрд рублей компенсации по иску. Первое дело было также прекращено с вынесением судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности.