В Приморье в Спасске-Дальнем из-за паводка эвакуировали 15 человек

Они находятся в пункте временного размещения

ТАСС, 27 августа. В Приморском крае 15 жителей Спасска-Дальнего были эвакуированы в пункт временного размещения в связи с подъемом воды, сообщила администрация муниципалитета.

"В пункте временного размещения находятся 15 человек, из них - 2 детей. Напомним, что ПВР находится в Доме детского творчества (ул. Ленинская, 28)", - говорится в распространенном сообщении. Ранее сообщалось, что 26 августа в одном из микрорайонов Спасска-Дальнего началась эвакуация, был организован один пункт временного размещения.

Согласно мониторингу гидрологической обстановки, уровень воды в реке Спасовке понизился за сутки на 77 см и составляет на данный момент 353 см, что ниже поймы на 37 см. При этом на реке Кулешовке уровень воды за сутки поднялся на 53 см, что выше поймы на 50 см. Сейчас уровень - 280 см.

Спасск-Дальний стал одним из наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов края. Также сильный ущерб был нанесен второму по величине городу региона Уссурийску.

В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.