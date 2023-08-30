30 августа, 01:16
Военная операция на Украине

В Новой Каховке обстрелами ВСУ после теракта на ГЭС повреждены около 150 домов

Мэр Владимир Леонтьев пояснил, что сейчас в городе восстанавливают кровли, чтобы они не протекали зимой

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Около 150 домов в Новой Каховке получили повреждения в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) с начала июня, когда была разрушена дамба на Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщил мэр Владимир Леонтьев.

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"С момента, когда ВСУ разрушили Каховскую ГЭС, у нас разрушено или пострадало около 150 домов только в результате обстрелов", - сказал он.

Леонтьев уточнил, что в общей сложности в результате обстрелов пострадало до 300 многоквартирных домов. Он подчеркнул, что очень много обращений по восстановлению жилого фонда, особенно в преддверии зимы. "Именно о капитальном ремонте пока речи не идет - в нынешней оперативной ситуации это невозможно сделать. Мы готовимся к зиме, восстанавливаем кровли, чтобы не протекало", - добавил он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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