Члены УИК Запорожской области попали под обстрел ВСУ при голосовании в одном из сел

Они были вынуждены пережидать обстрел, а затем продолжили свою работу, отметила председатель Избиркома региона Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Члены одной из участковых избирательных комиссий Запорожской области, которые проводили досрочное голосование в селе в районе города Пологи, были вынуждены пережидать обстрел со стороны Украины. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Сегодня у нас в Пологах произошел не очень такой приятный инцидент. В то время когда члены УИК работали в одном из сел, был обстрел со стороны Украины, но тем не менее члены УИК переждали обстрел и продолжили свою работу. Это говорит о том, насколько они мужественны, они героичны, ответственны за будущее, будущее своих детей, нашего Запорожского края. Уверена, что все последующие дни [голосования] мы проведем", - сказала Катюшенко.

Ранее Катющенко сообщила, что по итогам первого дня досрочного голосования в Запорожской области в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения явка избирателей составила 1,67%. Досрочное голосование, которое продлится восемь дней, пройдет в 375 населенных пунктах области, где зарегистрированы более 214 тыс. избирателей. При досрочном голосовании задействовано 122 группы сотрудников из 61 УИК, которые будут проводить подомовой обход граждан. Всего в Запорожской области более 496 тыс. избирателей.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.