1 сентября, 04:23,
обновлено 1 сентября, 04:43
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

Егор Алеев/ ТАСС, архив
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

Как уточнил мэр столицы, силы ПВО сбили его рядом с Люберцами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО рядом с Люберцами пресекли попытку пролета беспилотника к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

"Экстренные службы работают на месте произошедшего", - пояснил Собянин.

Он также поблагодарил военных за работу. "Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний", - написал мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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