Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

Как уточнил мэр столицы, силы ПВО сбили его рядом с Люберцами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО рядом с Люберцами пресекли попытку пролета беспилотника к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

"Экстренные службы работают на месте произошедшего", - пояснил Собянин.

Он также поблагодарил военных за работу. "Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний", - написал мэр.