В Якутии зафиксировали больше лесных пожаров, возникших по вине человека

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что это связано с сезоном охоты и сбором ягод

ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии отмечают, что с наступлением осени на территории республики стало больше лесных пожаров, произошедших по вине человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Якутии действуют 34 лесных пожара общей площадью, пройденной огнем, 34 938,5 га. Олекминский район остается в "лидерах" по числу возгораний. Если ранее причиной возгораний в большинстве случаев были сухие грозы, то с наступлением осени стало больше рукотворных пожаров. По крайней мере мы уверены, что последние пять обнаруженных пожаров произошли по вине человека. Связано это, конечно, с сезоном охоты и сбором ягод", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

Он отметил, что все пожары находятся далеко от мест проживания человека, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Тем не менее при возникновении новых пожаров угроза может возникнуть для сенокосных угодий.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда республики зарегистрировано 816 лесных пожаров общей площадью свыше 1,4 млн га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). На прошлой неделе власти сообщили о стабилизации пожароопасной обстановки на территории республики. 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае.