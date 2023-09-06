Иностранец, у которого изъяли 270 кг героина, поставлял его в РФ из Афганистана

Злоумышленника арестовали

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Иностранец, у которого изъяли в Наро-Фоминске 270 кг героина, поставлял его из Афганистана. Об этом он рассказал на видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России.

"Из Афганистана [поставлял]. Я там грузил фуру, отправлял и здесь встречал, здесь хранил", - сказал он, отвечая на вопрос о получении наркотиков. Задержанный также признался, что хранил дома героин в большом контейнере, где сделал тайник.

Как добавила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, при осмотре автомобиля злоумышленника, припаркованного в СНТ рядом с деревней Любаново, полицейские обнаружили килограммовый пакет с героином. Позже в доме задержанного и в металлическом контейнере на придомовом участке было найдено 214 килограммовых полимерных свертков с порошком, а также 6 полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым весом 56 кг. "Таким образом, оперативниками изъято порядка 270 кг вещества, предположительно героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу", - подчеркнула представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый арестован.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в Наро-Фоминске у иностранца изъято около 270 кг наркотиков, подробности не уточнялись.