В кемеровский суд поступило дело основного владельца шахты "Листвяжная" Федяева

Гендиректор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, его технический директор Антон Якутов находятся под стражей, Михаил Федяев - под подпиской о невыезде

КЕМЕРОВО, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении председателя совета директоров "СДС-Уголь" и собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по факту взрыва, в котором погиб 51 человек, поступило в суд. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерова.

"В Центральный районный суд Кемерова поступило уголовное дело по обвинению М. Ю. Федяева, Г. Ф. Алексеева и А. В. Якутова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении. Гендиректор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, его технический директор Антон Якутов находятся под стражей, Федяев - под подпиской о невыезде.

Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время: погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.