12 сентября, 13:04

Минздрав Ливии полагает, что число жертв стихии на востоке страны увеличится до 10 тыс.

Портал Al Marsad ранее сообщил об обнаружении еще 300 тел в окрестностях города Тобрука

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ливии полагает, что число жертв мощных ливней и наводнения, обрушившихся на восточные районы страны, возрастет до 10 тыс. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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"Минздрав Ливии ожидает, что число жертв стихийного бедствия на востоке возрастет до 10 тыс", - процитировал телеканал представителя ведомства.

Ранее Минздрав сообщил, что число погибших в результате ливней и наводнения в северо-восточных районах Ливии достигло 3 тыс. Позднее портал Al Marsad сообщил об обнаружении еще 300 тел погибших в окрестностях города Тобрука. По данным представителя Международного комитета Красного Креста, количество пропавших без вести из-за наводнения в Ливии почти достигло 10 тыс. 

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