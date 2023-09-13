СМИ: число жертв наводнения в Дерне достигло 7 тыс.

Официальный представитель Палаты представителей (парламента) Ливии Абдалла Бельхак сообщил телеканалу Al-Qahera News, что на улицах города или в море находятся тысячи тел погибших, захоронить их пока невозможно

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Число жертв ливней и наводнения в городе Дерна, расположенном на северо-востоке Ливии, возросло до 7 тыс. Об этом телеканалу Al-Qahera News сообщил официальный представитель Палаты представителей (парламента) Ливии Абдалла Бельхак.

"Число жертв в городе Дерна в результате шторма и наводнения достигло 7 тыс., - указал представитель парламента. - Тысячи тел [погибших] еще находятся на улицах города или в море, и мы пока не имеем возможности их захоронить". Ранее сообщалось, что в Дерне во время стихийного бедствия погибли 6 тыс. человек.

Как сообщил представитель ливийского Красного Полумесяца, к настоящему времени в организацию поступило более 9 тыс. заявлений о лицах, которые до сих пор считаются пропавшими без вести во время стихийного бедствия. По словам представителя ливийского комитета по правам человека, до сих пор было захоронено около 3,9 тыс. тел погибших. Из-за опасений распространения эпидемии, в Дерне проводят захоронения в общих могилах, во многих случаях даже без идентификации тел погибших.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало, как считают в ливийском Красном Полумесяце, главной причиной многочисленных жертв в этом регионе.

Ранее министерство здравоохранения в правительстве, назначенном парламентом Ливии, сообщало, что ожидает увеличения числа жертв до 10 тыс.