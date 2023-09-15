15 сентября, 04:36

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до четырех

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По предварительным данным, за рулем Mercedes AMG GT находился работник автосалона в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы выросло до четырех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель легкового автомобиля, два его пассажира, в также водитель иномарки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, за рулем устроившего ДТП Mercedes AMG GT в момент ДТП находился не собственник машины, а работник автосалона, в который автомобиль был сдан для диагностики. По предварительным данным, мужчина был пьян. 

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