В Марракеше готовятся к восстановлению пострадавших из-за землетрясения кварталов

В медине в результате стихии обрушились или получили повреждения много домов, возраст которых составляет не одно столетие

МАРРАКЕШ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Работа по очистке улиц и переулков от завалов, образовавшихся в результате разрушительного землетрясения в провинции Эль-Хауз магнитудой 7,0 вечером 8 сентября, идет в средневековом квартале (медине) Марракеша, главного туристического центра и культурной столицы Марокко.

Медина, включенная в 1985 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась самой пострадавшей от удара стихии частью Марракеша. Обрушились или получили повреждения много домов, возраст которых составляет не одно столетие, пострадали культурно-исторические памятники. Продолжается осмотр объектов и подсчет материально-финансового ущерба.

В руины почти полностью превратился древний район медины Меллах, известный как еврейский квартал. Принимая во внимание колоссальный масштаб разрушений, мэрия Марракеша решила временно разместить его пострадавших жителей в больших шатрах на стадионе "20 августа", где они могут получить ночлег и различную помощь. Здесь люди обеспечены питанием и водой и могут обратиться за помощью к врачам.

У жителей квартала в уцелевших домах остались документы, вещи. Но из-за риска обрушения входить в здания нельзя, поэтому они стараются находиться рядом. "Мне хочется верить, что это лишь временные трудности, и в ближайшем будущем мы вернемся к нашей привычной повседневной жизни", - говорит мать двоих детей Хадиджа, по словам которой, жители Меллаха еще несколько дней назад пребывали в полном отчаянии.

"Земля уходила из-под ног"

Землетрясение застало врасплох тысячи туристов, которые в пятницу вечером развлекались в популярных среди иностранцев местах, в том числе на площади Джемаа-эль-Фна, внесенной в 2001 году в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.

"В ту страшную ночь, а дело было ближе к полуночи, площадь Джемаа-эль-Фна, как это бывает в разгар туристического сезона, была полна людей. Как только начались толчки, земля сильно затряслась и стала как будто уходить из-под ног. Попадали передвижные кухни, лотки с фруктами и многое другое. Всех охватили паника и страх", - рассказывает корреспонденту ТАСС торговец свежевыжатыми соками по имени Ахмед.

На площади Джемаа-эль-Фна видны следы недавнего землетрясения: почти полностью обрушился минарет старинной мечети Харбуш, подступы к которой перекрытыми металлическими заграждениями. Закрыт для посещений один из символов Марракеша, построенная в XII веке мечеть Кутубия, на минарете которой появились трещины. Специальная комиссия, в которую войдут международные эксперты, должна установить ее текущее состояние.

Медина возвращается к жизни

Как отмечает куратор исторических памятников Марракеша Джамаль Абульхода Абдельмонем, вследствие землетрясения значительные трещины зафиксированы на других известных сооружениях города, например на мечетях Бен Юсеф и Аль-Мансур. Повреждения получили такие культурно-исторические памятники города, как дворцы Бахия и Бади, гробница Саадитов. Повреждена и частично обрушилась историческая городская стена, построенная в XI веке при правителях из династии Альморавидов. Пострадал знаменитый базар Семмарин, монументальные средневековые ворота Баб-Агнау.

В районе базаров и ремесленных мастерских также немало поврежденных зданий. Где-то целиком обрушились дома, где-то обвалились части стен или кровли. Часто можно увидеть фасады старинных сооружений с трещинами. Во избежание несчастных случаев перекрыты некоторые улицы, на которых расположены дома с серьезными повреждениями.

"Службы города работают активно, без перерыва. Огромные каменные груды, которыми были завалены улочки в первые дни после землетрясения, разобраны и вывезены. Теперь предстоит сложная работа экспертов: надо выяснить, насколько опасны повреждения, и есть ли риск обрушения уцелевших зданий. Медина Марракеша живет много столетий, и, уверен, справится с этим испытанием", - говорит торговец тканями Мустафа, показывая на трещины на потолке и стенах своего магазина.

Тем временем усилиями Национального фонда музеев (НФМ) уже начались ремонтные работы в пострадавших от подземных толчков популярных среди туристов музейных комплексах Дар-Си-Саид и Дар-эль-Баша, находящихся в средневековой части города. "Мы постараемся, что эти два музея смогли открыться в течение двух месяцев", - сказал журналистам глава НФМ Мехди Котби.

По словам представителей гостиничного бизнеса, удар стихии отпугнул некоторых туристов, зафиксирована частичная отмена бронирования номеров в отелях, но массового оттока зарубежных гостей из Марракеша не наблюдается.