В Кузбассе восстановили электроснабжение на шахтах

Работы по добыче угля возобновились только на одной шахте

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение на пяти шахтах в Кемеровской области восстановили после аварии на трансформаторной подстанции. Работы по добыче угля возобновились только на одной шахте, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

Авария на трансформаторной подстанции "Заречная" произошла вечером в субботу, из-за чего горняков шахт "Заречная", "Октябрьская", им. С. М. Кирова, "Костромовская", "Комсомолец" вывели на поверхность. По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет.

"Вентиляторы везде включили примерно в 06:00 (02:00 мск - прим. ТАСС). Только на шахте "Комсомолец" одна смена вышла в шахту. На остальных ведется разгазирование и после решения главного инженера работы будут возобновлены. На шахтоучастке "Октябрьский" ведут работу по замене вентилятора главного проветривания", - сообщили в министерстве.