СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в ЯНАО

Среди жертв ЧП есть дети

ТАСС, 18 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе двоих детей, в результате пожара в жилом доме в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, при тушении пожара в многоквартирном жилом доме обнаружены тела женщины и двух малолетних детей. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз для установления точных причин смерти и произошедшего пожара, добавили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО отметили, что жильцы дома были эвакуированы. Организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания, а также прием и консультация. Установлен контроль за расследованием уголовного дела.