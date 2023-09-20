20 сентября, 12:24

Суд в Пензе оставил под арестом актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках

Искандер взяли под стражу до 21 октября

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Пензенский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление судьи Железнодорожного суда от 31 августа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", - сказал судья.

Железнодорожный районный суд Пензы 31 августа избрал в отношении Искандер меру пресечения в виде заключения под стражу по 21 октября. Защита актрисы обжаловала постановление суда.

Искандер была задержана 29 августа, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона. Дело расследуют сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Пензенской области.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте "Царь" Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов. 

Теги:
РоссияПензенская область
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