Еще один пожар произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ

Возгорание происходит в квартирах на уровне 3-4 этажей, чувствуется сильный запах гари

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возгорание началось в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, где произошел взрыв газа и обрушение конструкций. Как передает корреспондент ТАСС, вокруг здания распространяется густой серый дым, возгорание происходит в квартирах на уровне 3-4 этажей, чувствуется сильный запах гари.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что происходит возгорание строительного мусора на 20 кв. м. Этот пожар уже не первый на месте ЧП за сегодняшний день. Так, днем одно возгорание было ликвидировано на лестничной площадке на площади 5 кв. м. Дом отключен от магистрального газоснабжения.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. Частично обрушились три этажа, разрушены два балкона.