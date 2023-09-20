Суд принял отвод представителя потерпевшей компании "Алмазювелирэкспорт" по делу Абызова

Советника гендиректора компании Алексея Чернышова допросили в статусе свидетеля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов не стал допрашивать в качестве представителя одной из потерпевших сторон советника генерального директора АО "Алмазювелирэкспорт" Алексея Чернышова. Как сообщает корреспондент ТАСС, таким образом суд принял заявленный ему защитой подсудимых отвод.

При этом Чернышов был допрошен в суде в статусе свидетеля. По его словам, руководство "Алмазювелирэкспорт" в 1997 году приняло решение вложиться в различные предприятия, закупив в том числе акции компании "Новосибирскэнерго", которая впоследствии была "раздроблена" на четыре предприятия, два из которых "РЭС" и "Сибэко". Как утверждает Чернышов, в 2018 году акции приобретенной энергетической компании "Сибэко" были принудительно проданы. А после того, как в "Алмазювелирэкспорт" усомнились в законности сделок по продаже акций, по этому факту на предприятии была проведена внутренняя проверка, по итогом которой его руководство заявило в правоохранительные органы о совершении преступления.

"В итоге выяснилось, что компании "Сибэко" и "РЭС" приобрели у кипрской офшорной компании акции других компаний на 4 млрд рублей. При этом также выяснилось, что все эти компании, руководство этих фирм, аффилированы между собой", - рассказал Чернышов.

При этом свидетель уточнил, что именно после этого компания обратилась в правоохранительные органы с целью дать оценку возможной противоправной деятельности компаний "Сибэко" и "РЭС". "После проверки наши подозрения подтвердились, в связи с чем было возбуждено уголовное дело", - отметил он.

Заявленный гособвинением как представитель потерпевшей стороны Чернышов рассказал также в ходе допроса, что руководство "Алмазювелирэкспорт" первоначально оценило причиненный компании ущерб от принудительной продажи "Сибэко" в 10 млн рублей, но при подаче заявлений в правоохранительные органы о признании их потерпевшей стороной и о возмещении ущерба организация ограничилась ущербом в 600 тыс. рублей.

В настоящее время сторона обвинения закончила представлять в суде письменные доказательства по делу и приступила к допросу ключевых свидетелей и потерпевших.

О деле и фигурантах

Кроме Абызова, на скамье подсудимых находятся Олег Серебренников, Екатерина Заяц, Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко", "РЭС", а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий было похищено более 4 млрд рублей.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, экс-министр в апреле 2012 года со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из нескольких функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.