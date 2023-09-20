20 сентября, 17:44
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Суд принял отвод представителя потерпевшей компании "Алмазювелирэкспорт" по делу Абызова

Советника гендиректора компании Алексея Чернышова допросили в статусе свидетеля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов не стал допрашивать в качестве представителя одной из потерпевших сторон советника генерального директора АО "Алмазювелирэкспорт" Алексея Чернышова. Как сообщает корреспондент ТАСС, таким образом суд принял заявленный ему защитой подсудимых отвод.

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При этом Чернышов был допрошен в суде в статусе свидетеля. По его словам, руководство "Алмазювелирэкспорт" в 1997 году приняло решение вложиться в различные предприятия, закупив в том числе акции компании "Новосибирскэнерго", которая впоследствии была "раздроблена" на четыре предприятия, два из которых "РЭС" и "Сибэко". Как утверждает Чернышов, в 2018 году акции приобретенной энергетической компании "Сибэко" были принудительно проданы. А после того, как в "Алмазювелирэкспорт" усомнились в законности сделок по продаже акций, по этому факту на предприятии была проведена внутренняя проверка, по итогом которой его руководство заявило в правоохранительные органы о совершении преступления.

"В итоге выяснилось, что компании "Сибэко" и "РЭС" приобрели у кипрской офшорной компании акции других компаний на 4 млрд рублей. При этом также выяснилось, что все эти компании, руководство этих фирм, аффилированы между собой", - рассказал Чернышов.

При этом свидетель уточнил, что именно после этого компания обратилась в правоохранительные органы с целью дать оценку возможной противоправной деятельности компаний "Сибэко" и "РЭС". "После проверки наши подозрения подтвердились, в связи с чем было возбуждено уголовное дело", - отметил он.

Заявленный гособвинением как представитель потерпевшей стороны Чернышов рассказал также в ходе допроса, что руководство "Алмазювелирэкспорт" первоначально оценило причиненный компании ущерб от принудительной продажи "Сибэко" в 10 млн рублей, но при подаче заявлений в правоохранительные органы о признании их потерпевшей стороной и о возмещении ущерба организация ограничилась ущербом в 600 тыс. рублей.

В настоящее время сторона обвинения закончила представлять в суде письменные доказательства по делу и приступила к допросу ключевых свидетелей и потерпевших.

О деле и фигурантах

Кроме Абызова, на скамье подсудимых находятся Олег Серебренников, Екатерина Заяц, Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко", "РЭС", а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий было похищено более 4 млрд рублей.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, экс-министр в апреле 2012 года со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из нескольких функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом. 

Теги:
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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