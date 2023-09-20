20 сентября, 19:21
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании взрыва газа в Балашихе

Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Председатель СК России дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщили в ведомстве.

ГСУ СК России по Московской области по факту происшествия в Балашихе, в результате которого погибли и пострадали люди, расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. Частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. По данным МЧС, погибли пять человек - три жильца и два спасателя. По последним данным, пострадали 20 человек: 8 госпитализированы, еще 12 получили помощь амбулаторно. 

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
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