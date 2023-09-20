20 сентября, 20:01
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Глава Балашихи заявил, что все нуждающиеся в помощи с размещением жители расселены

Сергей Юров также проинформировал, что по всем вопросам, связанным с оказанием материальной помощи, расселением, медицинской помощи и юридической поддержки граждане могут обратиться по телефону горячей линии 8-495-524-14-99

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нуждающиеся в помощи с размещением жители многоквартирного дома в подмосковной Балашихе, где утром произошел взрыв газа, расселены.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Балашихи Сергей Юров.

"На текущий момент продолжается разбор завалов разрушенного дома сотрудниками МЧС и нашими коммунальными предприятиями. Сегодня весь день работали с жителями дома в пункте временного размещения на территории ДК "Балашиха". Сейчас все, кому потребовалась помощь с размещением, расселены", - написал он.

Юров поблагодарил жителей и волонтеров, которые сегодня помогали пострадавшим, принесли большое количество гуманитарной помощи и помогали в ее распределении.

Глава муниципалитета также проинформировал, что по всем вопросам, связанным с оказанием материальной помощи, расселением, медицинской помощи и юридической поддержки граждане могут обратиться по телефону горячей линии 8-495-524-14-99. 

Теги:
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
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