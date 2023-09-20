20 сентября, 20:59,
обновлено 20 сентября, 21:14
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе

Общее число погибших в результате ЧП выросло до семи

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела женщины и ребенка в Балашихе Московской области, где утром в среду произошел взрыв газа. Общее число погибших в результате ЧП выросло до семи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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"Из-под завалов извлечены погибшие мама с дочкой. Именно их слышали спасатели, оказавшиеся под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей", - отметил глава МЧС России Александр Куренков, слова которого привели в пресс-службе министерства.

"Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьезным испытаниям", - добавил министр.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате взрыва газа погибли пять человек - три жителя и два спасателя. 

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
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