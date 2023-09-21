Жители поврежденного взрывом дома в Балашихе смогут забрать из квартир необходимые вещи

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Специалисты приступят к экспертизе, по результатам которой будет определена сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жильцы дома, поврежденного от взрыва газа в Балашихе, смогут забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников полиции и МЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

"Сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи", - говорится в сообщении.

Юров отметил, что сегодня же специалисты приступят к проведению экспертизы, по результатам которой будет определена сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома.

Глава округа также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в ходе инцидента и добавил, что пострадавшим семьям будет предоставлена вся необходимая поддержка со стороны правительства Москвы и администрации Балашихи.

Ранее МЧС РФ сообщило о завершении поисковых работ и разбора завалов на месте происшествия. В результате трагедии 7 человек погибли и 20 пострадали.