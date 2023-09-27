27 сентября, 07:38

Силы РФ уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777 и 120-мм миномет ВСУ

По словам представителя оперативных служб Херсонской области, в островной зоне уничтожили позицию ВСУ с пятью военнослужащими

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777 и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица М777 с боекомплектом (потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести); 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ с пятью военнослужащими, еще шесть украинских солдат ранены, на каховском направлении - место временной дислокации, ликвидированы 11 военных, еще 8 ранены, 2 машины выведены из строя. 

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