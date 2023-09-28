Суд освободил фигуранта дела Арашуковых Филиппова, отбывшего свой срок в СИЗО

Первый апелляционный суд отклонил апелляцию защиты бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил из-под стражи одного из фигурантов дела Рауля и Рауфа Арашуковых, бывшего следователя управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Андрея Филиппова. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденного Ирина Гриненко.

"С учетом времени, проведенного моим подзащитным в СИЗО с момента его задержания, он отбыл свой срок наказания, пока находился в изоляторе. При вынесении решения по апелляции на приговор по этому делу суд учел это обстоятельство и освободил Филиппова", - рассказала она.

В четверг Первый апелляционный суд отклонил апелляцию защиты бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, признав законным решение приговорить их обоих к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей. Кроме того, суд признал законным приговор в отношении остальных фигурантов дела - бывшего врио главы следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и сотрудника республиканского МВД Тимура Бетуганова, которым было назначено по 22 года колонии строгого режима, Андрея Филиппова, осужденного на 6,5 года в колонии строгого режима, и сотрудника ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, получившего 5 лет колонии общего режима. Хашукаев был взят под стражу в зале суда, так как ранее находился под подпиской о невыезде.

Как установлено судом, Рауль Арашуков и его соучастники совершили хищение природного газа на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, а также растрату денежных средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на сумму 4,4 млрд рублей. В 2010 году Рауль и Рауф Арашуковы организовали убийства представителя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Кроме того, Рауф Арашуков организовал избиение депутата городской думы Черкесска Руслана Карданова с целью изменения показаний о его причастности к убийствам. Члены преступного сообщества Булатов, Филиппов и Бетуганов принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых. Хашукаев признан виновным в хищении природного газа и заведомо ложном доносе.

Уголовное дело в отношении других 14 участников преступного сообщества рассматривается Преображенским районным судом Москвы в общем порядке.