СК возбудил дело после взрыва газа в Тобольске

В результате инцидента пострадали три человека

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное доле возбуждено после пожара из-за взрыва газа в Тобольске Тюменской области, где пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По версии следствия, в вечернее время 1 октября 2023 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователи осмотрят место происшествия, а также установят причины и обстоятельства произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы.