4 октября, 07:10
Военная операция на Украине

В Брянской области из-за обстрела более 50 домов и хозпостроек получили повреждения

Ликвидация последствий продолжается, заявил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 4 октября. /ТАСС/. Более 50 жилых домов и хозпостроек получили повреждения в результате обстрела 3 октября ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) поселка Климово Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале 4 октября губернатор региона Александр Богомаз.

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"Специальная комиссия по оценке ущерба произвела осмотр и фиксацию всех разрушений гражданских объектов. В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается", - написал он.

3 октября Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово, пострадавших нет. "Оперативные службы провели работы по разминированию территории поселка и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей", - добавил губернатор. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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