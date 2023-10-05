5 октября, 03:59
Лесные пожары в России

В Бурятии площадь лесных пожаров в пять раз превысила прошлогодние показатели

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 258 возгораний

УЛАН-УДЭ, 5 октября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии, произошедших в 2023 году, в пять раз превысила площадь возгораний, зарегистрированных в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

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"С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрированы 258 лесных пожаров общей площадью свыше 29,7 тыс. га. За аналогичный период 2022 года были зарегистрированы 333 лесных пожара на площади более 5,7 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

Природные пожары в нынешнем году начались в марте, в конце сентября в регионе отменен особый противопожарный режим.

В первые сутки было потушено более 88% возгораний. В 2022 году этот показатель составлял 86,5%. Почти половина - 54% всех очагов - возникла из-за неосторожного обращения с огнем местным населением.

"В целом в этом сезоне к тушению привлекались 3,3 тыс. человек", - уточнили в РАЛХ. Еще 80 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов помогали бороться со стихией в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской и Магаданской областях, Хабаровском крае и Якутии. Лесной спецназ из Бурятии был задействован на тушении сложных пожаров в труднодоступной местности.

  

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