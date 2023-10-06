На Кубани ликвидировали пожар на мусорном полигоне вблизи станицы

В оперштабе региона отметили, что задымление на полигоне отсутствует

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов вблизи станицы Полтавской в Краснодарском крае, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"В 16:26 мск объявлена полная ликвидация пожара на полигоне ТБО в Красноармейском районе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на официальный канал главы муниципального образования Красноармейского района Юрия Васина, задымление на полигоне отсутствует. "Техника еще будет работать некоторое время для создания дополнительного запаса грунта", - написал Васин, поблагодарив всех, кто причастен к тушению пожара.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщалось, что на полигоне твердых бытовых отходов в 2 км от Полтавской произошло возгорание, площадь пожара составляла 5 га. Пострадавших нет. Ликвидация открытого горения на полигоне была объявлена 3 октября. Ранее власти района выдали собственнику полигона предписание о необходимости немедленно начать пересыпку полигона землей.