3 октября, 05:50,
обновлено 3 октября, 07:01

На Кубани произошел пожар на мусорном полигоне

© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Последствия ликвидируются силами 58 человек и 24 единиц техники

КРАСНОДАР, 3 октября . /ТАСС/. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в 2 км от станицы Полтавской в Краснодарском крае, площадь пожара составляет 5 га. Его локализовали, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали горение на полигоне твердых бытовых отходов. Очаговый пожар общей площадью 5 га произошел в 2 км от станции Полтавской", - говорится в сообщении.

Уточняется, что последствия ликвидируются силами 58 человек и 24 единиц техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В связи с возгоранием на мусорном полигоне специалисты проводят мониторинг качества атмосферного воздуха, пробы, взятые на территории ближайшей жилой застройки, проверят на содержание загрязняющих веществ, об этом сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора. О результатах сообщат позднее. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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