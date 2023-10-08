8 октября, 11:40

Талибы направили спасателей в затронутые землетрясением районы Афганистана

Спасатели уже прибыли в район Зиндаджан, в котором было разрушено более 3 тыс. домов

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство обороны во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), направило спасательные бригады в затронутые разрушительным землетрясением районы страны. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

Читайте также
Более 2 тыс. погибших и 9 тыс. пострадавших. Что известно о землетрясении в Афганистане

По его сведениям, оборонное ведомство талибов направило 10 групп спасателей в провинцию Герат на западе Афганистана. Они займутся разбором завалов и поиском выживших. Спасатели уже прибыли в район Зиндаджан, в котором было разрушено более 3 тыс. домов.

7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северо-западу от города Герат (административный центр одноименной провинции), где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По последним данным афганских властей, жертвами землетрясения стали не менее 2 053 человек, еще 1 240 получили травмы. 

Теги:
Афганистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация