Талибы направили спасателей в затронутые землетрясением районы Афганистана

Спасатели уже прибыли в район Зиндаджан, в котором было разрушено более 3 тыс. домов

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство обороны во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), направило спасательные бригады в затронутые разрушительным землетрясением районы страны. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его сведениям, оборонное ведомство талибов направило 10 групп спасателей в провинцию Герат на западе Афганистана. Они займутся разбором завалов и поиском выживших. Спасатели уже прибыли в район Зиндаджан, в котором было разрушено более 3 тыс. домов.

7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северо-западу от города Герат (административный центр одноименной провинции), где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По последним данным афганских властей, жертвами землетрясения стали не менее 2 053 человек, еще 1 240 получили травмы.