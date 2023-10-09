СМИ: самолет Ryanair из Вены не смог сесть в Тель-Авиве из-за угрозы обстрела

Газета Krone сообщила, что самолет был вынужден приземлиться в Пафосе на Кипре

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Вены в Тель-Авив, был вынужден изменить курс и приземлиться в Пафосе на Кипре из-за угрозы ракетного обстрела. Об этом пишет газета Krone.

"Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Вены и уже находившийся над Израилем, в понедельник утром, незадолго до посадки в аэропорту Тель-Авива, был вынужден развернуться и был перенаправлен в Пафос на Кипре. Многие австрийцы не могут вылететь из Израиля из-за отмены рейсов", - пишет газета.

Издание пишет со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, что перенаправить самолет пришлось из-за угрозы ракетного обстрела. При этом сама компания ссылается на отсутствие разрешения на взлет, отмечает Krone.

По данным МИД Австрии из Израиля пытаются выехать около 100 граждан страны.

8 октября власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций. Как отметили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, "война, которая была навязана Государству Израиль кровопролитным террористическим нападением со стороны сектора Газа, началась вчера в 06:00 (суббота, 7 октября 2023 года)".