Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, не справился с управлением

По поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова уссурийской городской прокуратуре поручено проведение проверки исполнения требования законодательства при организации перевозки пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Водитель туристического автобуса, который перевернулся на трассе в Приморье, не справился с управлением, что привело к аварии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура Хасанского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Установлено, что днем 16 октября на 74-м км автодороги Раздольное - Хасан водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части с последующим опрокидыванием", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Там уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир. Водитель гражданин иностранного государства, пассажиры - граждане Российской Федерации. По поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова уссурийской городской прокуратуре поручено проведение проверки исполнения требования законодательства при организации перевозки пассажиров.