В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом

В результате происшествия погибли 2 человека и 20 были госпитализированы

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и предоставлении небезопасных услуг по факту аварии с туристическим автобусом в Приморском крае, где погибли 2 человека и 20 были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование уголовного дела ведет третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Приморскому краю.