Учеников лицея во Франции, где был убит учитель, эвакуировали после угрозы взрыва

Лицей оцеплен, на место происшествия вызваны саперы

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Все ученики и преподаватели лицея в коммуне Аррас, где на прошлой неделе был убит учитель литературы, были эвакуированы сразу после начала занятий из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, эвакуацию провели после анонимного сообщения о заложенной в учебном заведении бомбе. В настоящее время лицей оцеплен, на место происшествия вызваны саперы.

На территории Франции в настоящий момент введен уровень угрозы "опасность теракта". По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно. Кроме того, министр образования Габриэль Атталь объявил об усилении мер безопасности в районе учебных заведений и сообщил, что около 1 тыс. сотрудников, отвечающих за предотвращение инцидентов и безопасность, будут направлены в школы. В некоторых департаментах у школ будут дежурить сотрудники полиции и жандармерии.

Такие меры были приняты после убийства учителя литературы Доминика Бернара в школе коммуны Аррас на севере страны, которое совершил 20-летний уроженец Ингушетии. До последнего времени он находился под наблюдением Главного управления внутренней безопасности. После нападения с ножом также был госпитализирован в тяжелом состоянии охранник школы, еще один учитель - в состоянии средней тяжести. К настоящему моменту в связи с нападением задержаны 11 человек.

В понедельник во всех школах республики запланированы мероприятия в память о погибшем педагоге. В 14:00 (15:00 мск) пройдут церемонии с минутой молчания. Премьер-министр Элизабет Борн и министр образования планируют лично принять участие в памятном мероприятии, которое пройдет в колледже коммуны Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивлин), где три года назад радикальный исламист убил преподавателя истории и географии Самюэля Пати.