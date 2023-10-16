Полиция задержала предполагаемого участника избиений прохожих на юге Петербурга

Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Полицейские установили молодых людей, предположительно причастных к нападениям на прохожих в Московском районе Санкт-Петербурга. Один из основных участников группы, 18-летний местный житель, задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлены личности молодых людей, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в Telegram-каналах. Сегодня утром полицейские задержали одного из основных участников этой группы - 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также роли и степени участия в противоправной деятельности. После этого задержанного передадут в следственные органы. Остальных участников группы полицейские разыскивают, в том числе администратора Telegram-канала, в котором размещалось видео.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга группой выходцев из Азербайджана. Кадры происходящего злоумышленники выкладывали в социальные сети. В понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении дела по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, не позднее 15 октября 17-летний уроженец Азербайджана у одного из домов на улице Ленсовета, применяя насилие, из хулиганских побуждений напал на прохожего и спровоцировал драку в общественном месте. Местонахождение подозреваемого, дополнительные эпизоды его преступной деятельности и другие лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются. Расследование уголовного дела поставили на контроль в прокуратуре Московского района города.