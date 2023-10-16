В перевернувшемся в Приморье автобусе находились туристы нескольких турфирм

В списке оказалась одна китайская компания

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Группы нескольких турфирм, а также индивидуальные туристы находились в салоне автобуса, который перевернулся на трассе в Приморье на пути из Китая. Об этом заявил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский в распространенной пресс-службой правительства Приморья видеозаписи.

"В салоне находилось несколько групп российских туристов, которые вышли в Китае в рамках реализации безвизового соглашения. Три группы конкретно. А остальные туристы - это гости нашего региона, которые через нас ехали в Китай по визам и возвращались из своего путешествия. Поэтому невозможно говорить, что это какая-то одна турфирма", - сказал Крепский.

По данным источника ТАСС в региональных правоохранительных структурах, в числе турфирм одна китайская компания, а также российские "Диалог народов - 1", "Аякс-тур" и "Чемодан".