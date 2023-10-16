Генконсульство КНР во Владивостоке готово оказать содействие после ДТП в Приморье

Всего на момент аварии в туристическом автобусе находился 51 пассажир

ТАСС, 16 октября. Генеральное консульство КНР во Владивостоке заявило о готовности оказать содействие после ДТП с туристическим автобусом, который перевернулся на трассе в Приморье на пути из Китая. Об этом сообщили в Генконсульстве КНР во Владивостоке.

"Генеральное консульство получило дальнейшее уточнение у Агентства по туризму Приморского края и соответствующего региона Китая, что автобус относится к китайской компании пассажирских перевозок. В связи с этим мы выражаем глубокие соболезнования пострадавшим и их родственникам и готовы оказать всевозможное содействие", - говорится в сообщении.

В салоне автобуса, который перевернулся на трассе в Приморье, находились группы нескольких турфирм, а также индивидуальные туристы. Всего в автобусе находился 51 пассажир - все россияне, а также 50-летний водитель - гражданин КНР. 2 туриста погибли, 29 человек госпитализировали в Хасанскую районную больницу, 9 из них эвакуировали во Владивосток.

"В настоящее время мы поддерживаем теснейшие контакты с соответствующими сторонами Китая и России для дальнейшего прояснения ситуации", - добавили в генконсульстве.