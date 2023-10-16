Во Франции пойманного с ножом возле лицея приговорили к шести месяцам тюрьмы

Задержанный заявил, что просто шел из мечети за покупками в магазин, а нож нашел на улице несколько дней назад

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения 24-летнего француза, задержанного возле лицея в столичном регионе Франции с ножом через несколько часов после того, как на севере страны было совершено нападение на другой лицей. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Инцидент произошел вечером 13 октября: мужчину задержали неподалеку от лицея "Кондорсе" в коммуне Лиме (департамент Ивлин). Полицейским показалось, что он следует за группой учащихся этого заведения. При обыске у задержанного нашли кухонный нож. Сам он заявил, что просто шел из мечети за покупками в магазин, а нож нашел на улице несколько дней назад.

По утверждению источника в правоохранительных органах, подсудимый числился в списке особо опасных лиц, за которыми ведется постоянное наблюдение, однако в ходе слушаний это не было упомянуто. Во время обыска в его квартире обнаружили учебники по арабскому языку и религиозную литературу, которую следователи посчитали салафитской.

Отвечая на вопросы судьи о том, почему он за несколько недель до событий уволился с должности официанта в дорогом отеле, мужчина заявил, что ему там было неуютно. А когда его спросили насчет телеграм-каналов с видеозаписями расправ со стороны членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), на которые он подписан, подсудимый заверил, что эти кадры его "шокируют" и он глубоко осуждает эти поступки.

Его адвокат оспорила радикальный характер найденной литературы, заявив, что ее подзащитный лишь хотел выучить язык, чтобы больше узнать о религии. По ее словам, ее подзащитного задержали лишь за то, что он в арабской одежде находился близ учебного заведения. Аргументы защиты были отклонены, адвокат заявила о намерении оспорить приговор в Апелляционном суде.