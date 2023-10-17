В МВД заявили, что водитель перевернувшегося в Приморье автобуса был трезвым

У мужчины водительское удостоверение Китайской Народной Республики

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Водитель туристического автобуса с пассажирами, который перевернулся на дороге в Приморье в понедельник, в момент ДТП был трезв, а его стаж вождения составляет 27 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Авария произошла в Хасанском районе Приморья в понедельник. В автобусе находился 51 пассажир - все россияне, а также 50-летний водитель - гражданин КНР. Два человека погибли, среди 18 госпитализированных - один ребенок 16 лет.

"Водитель автобуса Yutong проживает в Китайской Народной Республике, в провинции Цзилинь. У мужчины водительское удостоверение Китайской Народной Республики, категории "А, А1 - крупногабаритные пассажирские транспортные средства". Свое первое удостоверение на право управления автотранспортом мужчина получил 27 лет назад - в октябре 1996 года. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее его не привлекали. По результатам освидетельствования состояния алкогольного опьянения у водителя не установлено", - цитирует пресс-служба начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирину Сырову.

По предварительной информации, водитель превысил безопасную скорость движения на участке автодороги с ограничением движения в 50 км в час, потерял управление и допустил съезд автобуса с проезжей части дороги в левый кювет. Машина врезалась в дерево и опрокинулось. Сам водитель не пострадал. Установлено, что авария произошла в светлое время суток на участке с сухим асфальтом.

Погибшие пассажиры - это женщины 1966-го и 1942-го годов рождения, жительницы Владивостока. В числе пострадавших пассажиры от 16 до 88 лет, жители регионов Дальнего Востока, в том числе Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и предоставлении небезопасных услуг по факту аварии. Спасатели на месте оказывают помощь пострадавшим. К месту дополнительно направлены психологи МЧС России.