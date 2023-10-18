Суд отложил избрание меры пресечения мэру Тулуна по делу о мошенничестве

Ходатайство следствия могут рассмотреть через трое суток

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения мэру города Тулуна Иркутской области Юрию Кариху на 72 часа. Его подозревают в мошенничестве при расселении аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.

Кариха задержали 16 октября. По данным следствия, он вместе с соучастниками намеренно предоставил фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили. Обвинение в мошенничестве предъявлено еще пяти фигурантам.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что двое из них - бывшие сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна, в том числе бывший председатель комитета. Двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с троих взята подписка о невыезде.